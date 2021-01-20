Ситуация с коронавирусом: Мурманская область вошла в топ-10 по стране по организации записи на вакцинацию от коронавируса онлайн

Мурманская область вошла в список десяти лучших регионов России по количеству записей на вакцинацию от COVID-19 через Единый портал госуслуг. Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно через портал "Госуслуги", а пожилые северяне, которые не могут воспользоваться Интернетом, могут это сделать через врача в поликлинике.

Мурманская область вошла в список десяти лучших регионов России по количеству записей на вакцинацию от COVID-19 через Единый портал госуслуг.

- Хочу поблагодарить минздрав и Оксану Николаевну Демченко за быструю и эффективную организацию старта массовой вакцинации. Приоритетные категории мы прививаем достаточно давно, а с понедельника, с учетом решения Президента, начали вакцинацию населения. Более 1700 человек у нас уже привито, электронная запись работает, открыто уже 10 прививочных пунктов, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичевой, осенью 2020 года от гриппа в Заполярье привилось более 60% северян, поэтому эта болезнь в кои-то веки не так активно себя проявляет.

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