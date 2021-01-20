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Популяционный иммунитет к коронавирусу в Мурманской области составляет 31,8%

Чтобы пандемия пошла на спад, этот показатель должен быть в два раза больше
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Роспотребнадзор рассказал, что стало известно во время третьего исследования, которое проходило под конец 2020 года.

Роспотребнадзор рассказал, что стало известно во время третьего исследования, которое проходило под конец 2020 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В августе прошлого года в Мурманской области началось исследование северян на иммунитет. В сентябре были озвучены итоги первого этапа, а в октябре стали известны результаты второго этапа.

Теперь же Роспотребнадзор рассказал, что стало известно во время третьего исследования, которое проходило под конец 2020 года. Участие в нем приняли 1752 человека, что на 1370 волонтеров меньше, чем в первом, и на 249 меньше, чем во втором этапе. Но все-таки такого числа проверяемых достаточно, чтобы сформировать представление о популяционном иммунитете. Он на данный момент в Мурманской области 31,8%, а это значит, что он не снизился с момента первого исследования.

- Иммунная прослойка сохранилась, - рассказала главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева. - Исследование проводилось с целью выяснить величину иммунной прослойки среди населения. Для выработки популяционного иммунитета необходима иммунная прослойка не менее 60,0%, поэтому очевидна необходимость проведения вакцинации. Показатель популяционного иммунитет в разных регионах варьируется от 4,3% до 50,2%.

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