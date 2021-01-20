Популяционный иммунитет к коронавирусу в Мурманской области составляет 31,8%

Роспотребнадзор рассказал, что стало известно во время третьего исследования, которое проходило под конец 2020 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В августе прошлого года в Мурманской области началось исследование северян на иммунитет. В сентябре были озвучены итоги первого этапа, а в октябре стали известны результаты второго этапа.

Теперь же Роспотребнадзор рассказал, что стало известно во время третьего исследования, которое проходило под конец 2020 года. Участие в нем приняли 1752 человека, что на 1370 волонтеров меньше, чем в первом, и на 249 меньше, чем во втором этапе. Но все-таки такого числа проверяемых достаточно, чтобы сформировать представление о популяционном иммунитете. Он на данный момент в Мурманской области 31,8%, а это значит, что он не снизился с момента первого исследования.

- Иммунная прослойка сохранилась, - рассказала главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева. - Исследование проводилось с целью выяснить величину иммунной прослойки среди населения. Для выработки популяционного иммунитета необходима иммунная прослойка не менее 60,0%, поэтому очевидна необходимость проведения вакцинации. Показатель популяционного иммунитет в разных регионах варьируется от 4,3% до 50,2%.

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