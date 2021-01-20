В Кировске задержали 18-летнего молодого человека, который совращал 8-летнего мальчика

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировске задержали 18-летнего местного жителя, которого обвиняют по пункту «б» 4. ч. статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Факт задержания и инкриминируемое преступление "КП" подтвердили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Оказалось, что парень заманил к себе домой 8-летнего мальчика.

- Он заявил, что нуждается в помощи моего сына, иначе у него будут неприятности и его уволят. Эта уловка, к сожалению, сработала, - рассказал «ХибИнформБюро» отец пострадавшего мальчика. - Я не буду приводить подробности, чтобы не навредить интересам сына, скажу лишь, что все случилось не глубокой ночью и не на окраине, а в рабочее время на территории, которую мы все считали абсолютно безопасной.

Как сообщают наши коллеги, физически мальчик не пострадал. Молодой человек показал ему видео 18+ и стал совращать, но далеко не зашел. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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