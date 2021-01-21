Появилось видео, как в Мурманске ночью горели 11 маршруток

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Скриншот видео

В ночь с 20 на 21 января в Мурманске на улице Свердлова загорелись сразу 11 автомобилей "ГАЗель Некст". Маршрутки находились на парковке, 10 из них огонь уничтожил полностью, а одну частично.

В сети появилось видео с места пожара, которое разместил очевидец. На нем видно, что огонь быстро охватил маршрутки, потушить его быстро и спасти машины было невозможно.

Автомобили принадлежали ООО "Першерон", владелец компании уже обратился в полицию с заявлением, рассматривается версия поджога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним: вечером 20 января серьезный пожар случился также в Кольском районе. Здесь в садово-огородном хозяйстве "Родники" сгорел дом и стоящий рядом Lexus. А в Карелии вспыхнула Audi, в которой ехали два жителя Мурманской области. Автомобиль северян съехал в кювет.

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