Под Мурманском сгорел деревянный дом и припаркованный рядом Lexus

20 января кто-то из жителей Мурманской области лишился сразу и дома, и дорогой машины. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 20 января кто-то из жителей Мурманской области лишился сразу и дома, и дорогой машины. Имущество уничтожил огонь.

- 20 января в 19.16 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу 7 километр автодороги Р-21 «Кола», подъезд к аэропорту «Мурманск», садово-огородное товарищество «Родники» двухэтажного деревянно-металлического строения (дома), размерами 10 на 7 метров. В результате происшествия дом внутри сгорел полностью, снаружи поврежден на площади 70 квадратных метров. Огнем также уничтожен автомобиль Lexus На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения: 14 человек личного состава, 5 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Напомним: серьезный пожар также произошел в Мурманске. На улице Свердлова сгорели 11 маршруток.

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