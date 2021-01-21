Серьезное ДТП в Карелии: вспыхнула Audi, в которой ехали два жителя Мурманской области

Авария произошла 20 января. Фото: ГИБДД Карелия

Путешествующим по Карелии на автомобиле жителям Мурманской области, похоже, повезло родиться в рубашке. Машина северян вылетела с дороги и загорелась. К счастью, все остались живы.

- В Лоухский районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП. По предварительным данным, 20 января в 14.20 на 1029 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» 32-летний водитель автомобиля Audi А6 съехал в кювет, где произошло возгорание транспортного средства. В дорожно-транспортном происшествии водитель и его 32-летний пассажир получили травмы. Оба пострадавших - жители Мурманской области, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Карелия.

Напомним: на прошлой неделе в том же Лоухском районе произошла смертельная авария, в которой столкнулись Nissan и Audi, погиб житель Мурманской области. Северянину было всего 39 лет.

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