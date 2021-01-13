Прошло всего четыре дня, как Мурманская область достигла новой печальной планки. Согласно последним данным оперативного штаба, число заболевших в регионе с начала пандемии выросло до 39 тысяч человек. Всего на 13 января 2021 года насчитывается 39026 зараженных. Напомним: антирекорд в 38 тысяч инфицированных Заполярье взяло совсем недавно - 9 января.Прирост заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области снизился - каждый день выявляется уже не по 280 зараженных, а около 240. Но все же это не мешает нам в сжатые сроки достигать новых антирекордов. Умерли от опасной инфекции уже 700 человек.Массовые мероприятия в регионе все еще находятся под запретом из-за коронавируса. В связи с этим были отменены крещенские купания в Мурманске, Полярных Зорях и Ковдоре. Возможно, другие города примут подобные решения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 января 2021 года: заполярные врачи за борьбу с ковидом получили награды. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 12 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru