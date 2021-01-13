Новый год наступил, а коронавирус никуда, к сожалению, не исчез. Совсем скоро православные верующие будут отмечать Крещение Господне, и обычно в ночь с 18 на 19 января в разных городах Мурманской области появляется возможность окунуться в иордань со святой водой.Однако в этот раз проруби на реках и озерах или специальные купальни будут доступны не для всех северян. Виной тому стал коронавирус, из-за которого крещенские купания отменили. Массовые мероприятия сейчас все еще запрещены.- В соответствии с постановлением правительства Мурманской области и в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение об отмене в этом году крещенских купаний по адресу Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 33, где традиционно располагалась купель в озере Среднее. Приносим извинения за доставленные неудобства. Будьте здоровы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.Подобное заявление сделали и в администрации Полярных Зорь - на территории муниципального образования организованных купелей не будет. Как и в Ковдоре.- В связи с действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий, неблагоприятными погодными условиями и малой толщиной ледяного покрова, в целях предотвращения чрезвычайной ситуации Крещенские купания в этом году на озере Ковдозеро в ночь с 18 на 19 января не состоятся. Данное решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования Ковдорский район, - сообщил глава Ковдорского района Сергей Сомов.Другие города пока что решение не приняли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru