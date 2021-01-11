Первый рассвет в Мурманске в 2021 году: когда взойдет солнце, где встретить, какая будет погода? Эти вопросы сегодня интересуют северян.Сразу после окончания долгих праздничных выходных жителей Мурманска всегда ждет еще одна радость - восход столь желанного солнышка. Напомним: полярная ночь на широте заполярной столицы наступила в начале декабря, и с тех пор нам приходилось довольствоваться лишь небольшим промежутком гражданских сумерек.Спустя почти полтора месяца самое темное время в году отступает. 11 января в Мурманске можно будет увидеть первый рассвет. Традиционно, его встречают на Солнечной горке, однако в этом году официального мероприятия не будет из-за пандемии коронавируса. Но все желающие могут добраться на сопку самостоятельно на машине или пешком. Правда, одеваться стоит в этом случае потеплее.- В Мурманске сохранится не совсем комфортная погода: мороз и неприятный ветер. В течение суток -14 -16 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду. Малооблачно, осадков не ожидается, - сообщают в группе \\"Погода в Мурманске\\".Официально на широте города полярная ночь завершается 11 января. Однако некоторым повезло увидеть солнышко раньше. Так, 9 и 10 января самый верхний краешек солнца нашел просвет и ненадолго выглянул из-за облаков.- 11 января день на Солнечной сопке будет еще дольше. При наличии чистого горизонта, восход можно ожидать в 12.10-12.15, заход в 13.40. Солнце покажется еще выше, выйдет не четверть, а треть (может быть даже половина) солнечного диска, - поделился руководитель паблика \\"Погода в Мурманске\\" Виталий Макаров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Санкт-Петербурга поймал северное сияние, когда летел в Мурманск. Охотник за завораживающим чудом природы сделал красивые снимки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru