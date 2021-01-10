11 января - радостный день для всех жителей столицы Заполярья. Полярная ночь, которая наступила в начале декабря, покинет Мурманск, а на горизонте вновь покажется долгожданное солнышко.По традиции северяне собираются на Солнечной горке, чтобы увидеть первые золотые лучи, однако в этом году официального мероприятия по встрече небесного светила не будет. Об этом сообщили в городской администрации. Оно и понятно, ведь массовые гуляния запрещены из-за пандемии коронавируса.Тем не менее, это не мешает мурманчанам самим добраться на машине до сопки и встретить первый в этом году рассвет. Кстати, некоторым счастливчикам повезло застать краешек солнца раньше срока.- 9 января солнышко нашло минимальный просвет в облаках и появилось самым верхним краешком. На сопке светило всегда восходит на день, а иногда и на два дня раньше. Если бы у нас была гора высотой два километра, то на ее верхушке полярной ночи по факту вообще не было бы, так как Солнце там светило бы даже 22 декабря. А вообще, официально на широте Мурманска полярная ночь действительно заканчивается 11 января, - пояснил \\"КП\\" руководитель группы \\"Погода в Мурманске\\" Виталий Макаров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Санкт-Петербурга поймал северное сияние, когда летел в Мурманск. Охотник за завораживающим чудом природы сделал красивые снимки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru