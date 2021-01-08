Северное сияние одна из самых известных достопримечательностей Заполярья. Именно здесь можно увидеть необычное явление в полной красе. Вот и санкт-петербургский фотограф Александр Спиридонов за изумрудными сполохами отправился в столицу Арктики.- В Петербурге были тучи, поэтому мы приняли стратегическое решение и полетели в Мурманск, - рассказал мужчина в группе «ВКонтакте» «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».Он также поделился снимками чуда природы. Увидеть его петербуржец смог еще в самолете по пути в северную столицу. Затем путешественник направился в Магнетиты и Пулозеро, где сделал множество красивых фотографий.В декабре северяне также смогли увидеть мощные сполохи Aurora Borealis. Многие жители области запечатлели завораживающее явление. Застал декабрьское северное сияние и травел-фотограф из Москвы Андрей Белавин. Поэтому можно с уверенностью сказать, что красочное явление никогда не потеряет актуальность для туристов из разных уголков России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru