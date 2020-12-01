На Мурманск опустилась полярная ночь

В этом году полярная ночь в Мурманске продлится 41 день. Фото: Олег ФИЛОНОК

Вслед за полуостровом Рыбачим, Заполярным и Североморском самое темное время года наступило и в столице Заполярья. Полярная ночь накрыла областной центр 1 декабря и будет царствовать тут по 10 января включительно.

Некоторые считают, что в этот период в Мурманске становится так темно, что хоть глаз выколи. Однако это не так, ведь часть дня занята сумерками.

- Наиболее светлые из них - гражданские (когда солнце находится под горизонтом менее, чем на 6 градусов). Во время сумерек городское освещение отключается, различима линия горизонта и по большому счету достаточно светло, особенно в ясную погоду, - сообщают в паблике "Погода в Мурманске".

Дни с 19 по 23 декабря считаются самыми темными, солнце в максимально высокой точке днем находится на высоте 2.4 градуса под горизонтом. Пик полярной ночи придется на 21 декабря - в этот день гражданские сумерки продлятся всего 4 часа 47 минут.

Продолжительность полярной ночи в Мурманске в этом году составляет 41 день. Первые лучи долгожданного солнышка заглянут в город 11 января - светило на несколько минут вернется на небосклон, а встретят его по традиции на Солнечной горке.

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