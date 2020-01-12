Жители Мурманска дважды встретили первый рассвет

"Любая темнота когда-нибудь заканчивается, и полярная ночь тоже", - одно из любимых выражений северян. Все-таки когда 40 дней живешь без солнца, первые его лучи встречаешь как праздник.

Полярная ночь началась на широте Мурманска 2 декабря. Конечно,это не значит, что горожане живут в кромешной тьме - в столице Заполярья бывают и сумерки, и яркие рассветы, когда на улице достаточно светло. Но вот солнце не поднимается из-за горизонта.

В этом году первый рассвет встретили дважды.Фото: Олег ФИЛОНОК

Сначала - на крыше дома

Длится это время 40 дней, и только 11 января мурманчане видят первые лучи солнышка. В 2007 году активист Александр Пютсеп решил, что делать это надо торжественно, поэтому собрал единомышленников, высчитал, когда именно случится восход и... поднялся с друзьями на крышу одной из многоэтажек. Именно с нее хорошо просматривался горизонт. Именно в этом году родилась акция "Первый рассвет".

Долгое время она была любительской. С каждым годом она становилась все популярнее: если сначала на нее приходило меньше десятка человека, то после уже сотни. Александру Пютсепу стало сложно делать все в одиночку. В 2014 году его сердце остановилось, тогда же инициативу по проведению акции перехватила администрация Мурманска. Всех желающих поприветствовать солнышко на бесплатных автобусах отвозили на Солнечную горку - самую высокую точку Мурманска.

В акции поучаствовало почти две тысячи человек.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Ошибка? Нет!

В этом году первый рассвет мурманчане встретили... дважды. Дело в том, что из-за високосного года иногда происходит сбой - солнце появляется не 11 января, а 12-го. В 2020-м взгляды на то, когда закончится полярная ночь, разошлись. Официальная акция от администрации Мурманска прошла 12 января, а вот те, кто все-таки не хотят отступать от традиций, пришли на Солнечную горку 11 января.

И не прогадали! В этот день и сильного мороза не было - всего около -7, и небо оказалось на удивление ясным - можно было невооруженным глазом наблюдать, как из-за сопок восходит красный апельсин солнца. Пусть всего на пару минут, но все же!

12 января небо заволокло облаками.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А вот 12 января небесная канцелярия словно издевалась. С ночи зарядил снегопад, небо затянули низкие облака. Так то что, кто преодолел нелегкий путь в гору, видели не особо далеко - метров на 200. Даже очертаний сопок, из-за которых всходило солнце, не было видно.

Впрочем, главное ведь настроение! Несмотря ни на что, на Солнечной горке "Первый рассвет" встречало... около двух тысяч человек! Машинам негде было парковаться, а северяне все шли и шли, кто с колясками, кто своим ходом. Даже пожилые северяне готовы были идти почти километр в горку - все ради праздника.

Мурманчанка Ильмира Сайфулина впервые смогла прийти на акцию. Ей, как работнику детского садика в будни сложно выбраться куда-то на мероприятие. А тут - выходные! С собой она взяла британскую кошечку Еву. Ей всего 9 месяцев, но она уже активно ходит с хозяйкой по всем праздникам. Мурлыка трясется, но с любопытством смотрит по сторонам.

- Она с нами и на природе гуляет, и по улицам. Вот и сейчас взяли, как же иначе, - рассказывает Ильмира.

Ильмира Сайфулина на Солнечную горку пришла с любимицей Евой.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вместе веселее

А Татьяна Головушкина пришла на праздник с друзьями. И не простыми: с одноклассниками она поддерживает связь уже 35 лет после выпуска из гимназии №6. Они стараются увидеться при любой возможности. Вот и встреча первого рассвета - отличный повод. Татьяна ради такого случая сделала бубен и головные уборы в виде солнышка.

- Я вообще бухгалтер, но вот такие праздники - это мое! На акции первый раз, но все очень нравится. Не важно, что солнце не увидели, - говорит Татьяна.

– Мероприятие проводится уже четырнадцатый раз и всегда пользуется большой популярностью, – сказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Люди Заполярья всегда ждут солнца. Так повелось испокон веков. Именно поэтому в любую погоду здесь с радостью собираются и взрослые, и дети, чтобы отметить окончание полярной ночи. Она по-своему прекрасна, но все мы ждем полярный день, который также является визитной карточкой Кольского края. И несмотря на то, что сегодня плотные облака и январский снег не позволили увидеть долгожданные лучи, настроение у всех отличное! Весна и лето не за горами, продолжаем жить и работать.

Кстати, если обратиться к сухой математике: первый восход солнца сегодня был в 12 часов 29 минут. Продолжительность светового дня сегодня составила 54 минуты.