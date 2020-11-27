В Мурманской области началась полярная ночь

Полярная ночь уже опустилась на некоторые уголки Заполярья. Фото: Виталий Истомин

Для жителей Мурманской области началось самое темное время в году: 26 ноября полярная ночь пришла на полуостров Рыбачий, а 28 ноября накроет Печенгу. Затем зимняя гостья посетит Заполярный, Никель, Заозерск, Видяево. Чуть больше, чем полтора месяца, солнышко не будет заглядывать в эти города и поселки.

На Мурманск тьма опустится 1 декабря. Самый большой сумрак в заполярной столице придется на день зимнего солнцестояния, который пройдет 22 декабря.

Меньше всего нужно страдать от полярной ночи жителям Зашейка, где погода "без освещения" длится всего три дня. А кандалакшане в этом плане совсем везунчики - широта позволяет обходится им без этого тяжелого периода.

Чтобы северяне не унывали из-за этого природного чуда и поднимали свое новогоднее настроение, власти стараются по максимуму украшать города яркой праздничной иллюминацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске запечатлели зеленый луч на восходе Луны. Необычное явление удалось поймать местному фотографу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru