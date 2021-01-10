Коронавирус хоть и немного поутих, но все равно уходить из Заполярья не хочет. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 10 января 2021 года, число жертв коронавируса в Заполярье возросло до 688. За последние сутки зафиксировано три летальных исхода.К слову, в декабре и январе не было таких дней, когда в регионе обошлось бы без жертв ковида. Последний раз от этой болезни никто не умирал 30 ноября 2020 года. А рекорд по смертности был зафиксирован 27 декабря, когда скончались сразу девять человек.С марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший в Мурманской области, диагноз COVID-19 поставили 38555 жителям и гостям региона. 236 человек заболели опасной инфекцией за минувший день. Наибольшее число зараженных приходится на Мурманск, Североморск и Мончегорск. Планку в 38 тысяч заболевших Заполярье взяло 8 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе стало актера театра Северного флота Андрея Боброва. Любимый многими жителями Мурманской области Дедушка Мороз и Нептун умер из-за коронавируса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru