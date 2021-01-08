Горькую весть сообщили близкие актера театра Северного флота Андрея Боброва: в 6 утра 9 января остановилось сердце талантливого и многостороннего человека.Ушел Андрей Андреевич как настоящий актер, успев записать напоследок видео в образе Деда Мороза. Много лет под Новый год он играл главного зимнего волшебника, а летом примерял наряд полегче - в Североморске День ВМФ не проходил без участия Андрея Боброва. Последнее видео было снято в стенах больницы, куда актер попал с коронавирусом. Под Рождество его друзья и родные попросили молиться о здоровье Андрея Андреевича, так как его самочувствие резко ухудшилось. Но как не старались врачи, коронавирус оказался сильнее.Перед тем, как уйти, актер в образе Деда Мороза успел поблагодарить людей в белых халатах за их тяжелый труд. По голосу было слышно, что слова даются ему с трудом, но поклонник Мельпомены будет и в таких условиях играть так, словно перед ним полный зрительный зал. Тогда экран телефона стал его последним зрителем, который передал видео северянам.Кто-то знает Андрея Боброва как актера театра Северного флота, другие как режиссера Мурманской студии телевидения, а некоторые и как одного из ведущих концертных программ областной филармонии и пресс-секретаря ФГУП \\"АМНГР\\". Энергии и жизненных сил у Андрея Андреевича и в 67 лет. Лыжи, концерты, встречи с друзьями. Поэтому его близкие верили - уже кто-то, а он - выкарабкается. Впереди ведь столько планов и ролей. Он любил снимать видео, в которых сохранял стихи и музыку друзей, а еще очень любил детей, для которых записывал сказки.О дате прощания с Андреем Андреевичем станет известно позже.\\"Комсомольская правда\\"-Мурманск\\" скорбит вместе с близкими прекрасного актера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП на железной дороге и сбежал. Несовершеннолетний водитель врезался в поезд, из-за чего погиб его 17-летний пассажир (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru