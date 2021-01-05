Ночью 5 января 2021 года в Архангельской области произошло ЧП. Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте, 17-летний подросток устроил смертельное ДТП, в котором погиб его ровесник.- Несовершеннолетний сел за руль автомобиля, рядом с ним находился пассажир 2003 года рождения. На станции Шалакуша тот выехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с поездом сообщением «Котлас-Архангельск». Водитель машины после столкновения с места происшествия сбежал, оставив в автомобиле своего 17-летнего знакомого, - сообщили \\"КП\\" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.Пассажира авто доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями, от которых, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, он скончался.Подростку, устроившему серьезную аварию, долго скрываться не удалось - его уже задержали следователи.На данный момент архангельским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ \\"Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения\\".Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru