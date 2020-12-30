Жители Кандалакши наконец-то смогут посмотреть кино на большом экране. Так, в городе после долгого ожидания открыл свои двери местный кинотеатр. С 30 декабря он возобновляет работу. Время запасаться попкорном!- Кинопредприятие на юге Мурманской области не вышло из ограничений 17 декабря, как это сделали другие кинозалы области. Из-за особенной санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете главный санитарный врач рекомендовал продлить ограничение на работу кинотеатра в Кандалакше. 29 декабря губернатор региона Андрей Чибис на заседании правительства объявил, что заведению разрешат принять посетителей в канун Нового года, - сообщили в оперативном штабе.Так что на новогодних праздниках вместо просмотра классических рождественских фильмов по телевизору можно будет сходить на премьерные показы.Напомним: на помощь кинотеатрам Мурманской области в правительстве выделили почти 6 миллионов рублей. Деньги идут на возобновление деятельности этих досуговых заведений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом: В Мурманской области разрешили проводить театральные выступления на улице. Северянам необходимо будет соблюдать дистанцию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru