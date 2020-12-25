С 17 декабря в Мурманской области начали работать кинотеатры и филармония. Кроме этого северяне смогут собираться на корпоративы, но не более десяти человек. Хотя, несмотря на послабления, в этому году ледяные горки для детей решили не устанавливать.Однако проведение мероприятий на улицах Заполярья все же возможно. 25 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, в котором разрешается проводить театрализованные представления на открытом воздухе.- Решение принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предложений главного санитарного врача Мурманской области. Главное условие - соблюдение социальной дистанции зрителями, - сообщили в оперативном штабе.Напомним: 31 декабря для бюджетников Мурманской области будет выходным днем. Для них рабочий день перенесли на 26 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом. Акция охватит все города Мурманской области (Подробности)Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru