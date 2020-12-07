В Мурманской области начинают работать кинотеатры и филармония

Двери культурных заведений вновь распахнутся. Фото: vk.com/kinomurmansk

Пока в других регионах вводят ограничения из-за коронавируса, в Мурманской области, наоборот, новые послабления. На оперативном совещании в понедельник, 7 декабря, губернатор Мурманской области сообщил, что возобновляется работа учреждений культуры.

- Мы открываем кинотеатры и филармонию. Такое решение было принято после консультации с Роспотребнадзором, - рассказал Андрей Чибис.

Учреждения культуры будут работать с 17 декабря, но с некоторыми ограничениями. Например, наполняемость зала будет не более 50%, зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Неизменный атрибут - маски. Напомним: кинотеатры и филармония были закрыты с весны, и не открылись, как ожидалось, в августе.

Так что впервые за долгое время северяне смогут увидеть новинки кино на большом экране, а также музыкальные премьеры.

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