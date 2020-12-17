На помощь кинотеатрам Мурманской области в правительстве выделили почти 6 миллионов рублей

Кинотеатры поддержат финансово. Фото: vk.com/kinomurmansk

Как известно, из-за пандемии коронавируса кинотеатрам в Мурманской области пришлось совсем несладко. Этим заведениям пришлось закрыть свои двери вплоть до 17 декабря, когда их работа вновь возобновилась спустя 9 месяцев. Убытков за это время киношные предприниматели потерпели выше крыши, но тут на помощь пришло правительство региона.

Так, губернатор Андрей Чибис подписал постановление о выделении 5,8 миллионов рублей на возобновление деятельности кинотеатров и кинозалов. Контролировать исполнение постановления будет заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

- Предусматривается финансовая поддержка в виде единовременной выплаты на возобновление деятельности. Максимальный размер – 1 миллион рублей. Эта сумма будет зависеть от таких критериев, как площадь помещения и штатная численность предприятия на момент подачи заявки, – отметил вице-губернатор.

Ранее из резервного фонда было выделено 27,6 миллионов рублей на компенсацию арендных и коммунальных платежей для ряда предприятий - кинотеатры, детские игровые комнаты, расположенные в торговых центрах, и другие.

Еще одним направлением помощи бизнесу стала разработка нового кредитного продукта - до 3 миллионов рублей на 3 года под 1% годовых смогут получить субъекты малого предпринимательства, занимающиеся такой досуговой деятельностью.

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