28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\". По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.Уже через 10 минут после того, как \\"Онега\\" перевернулась, на место крушения подошло промысловое судно \\"Войково\\". Его оперативность и помогла спасти рыбаков.- По словам капитана \\"Войково\\" Ермакова, у спасенных членов экипажа нет следов обморожения, однако они находятся в шоковом состоянии, - сообщает Росрыболовство.Как стало известно \\"КП\\", рыбаки могут разговаривать и общаются со спасателями и следователями.В настоящий момент на месте катастрофы находятся суда «Войково», «Освейское», «Капеллан» и «Антиас», также туда направляется спасательное судно Росрыболовства «Микула». Координация спасательной операции на месте возложена на капитана «Войково» Ермакова.- В ходе заседания оперативного штаба было поручено организовать немедленную доставку спасенных рыбаков на берег. Кроме того, поручено оповестить всех судовладельцев и капитанов судов, находящихся на промысле, о необходимости неукоснительного соблюдения техники безопасности в зимний период. Это касается не только Северного, но и Дальневосточного бассейна, где 1 января начинается охотоморская путина, - сообщили в Росрыболовстве.Напомним: на месте крушения нашли три спасательных круга.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru