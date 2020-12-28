28 декабря у берегов архипелага Новая Земля затонуло судно «Онега» с портом приписки Мурманск.- По предварительным данным, из 19 членов экипажа спасены только двое, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Я прошу оказать помощь семьям моряков.На месте ведется поисково-спасательная операция. Затрудняет ее погода. По данным Мурманского гидрометцентра, в Баренцевом море сейчас юго-восточный, восточный ветер до 15-17 м/с, на западе 17-22 м/с. На севере, востоке и в центральной части моря медленное обледенение судов.По предварительной информации, крушение судна могло произойти как раз из-за обледенения. Вице-губернатору Мурманской области Дмитрию Филиппову поручено взять ситуацию на контроль. Также ЧП заинтересовалась транспортная прокуратура.- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 «Онега». По предварительным данным, 28 декабря в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 «Онега» . В воде оказались 19 членов. В настоящее время 2 человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек, - сообщили в ведомстве.Результаты проверки находятся на личном контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.Капитан 1 ранга, глава Клуба моряков-подводников и автор книги о крушении подлодки \\"Курск\\" Игорь Курдин рассказал, что трагедии можно было избежать.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru