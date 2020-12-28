28 декабря у берегов архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло судно МК-0331 «Онега», порт приписки Мурманск. На борту находились 19 членов экипажа, 17 из них на данный момент не найдены.Из-за происшествия губернатор Мурманской области прервал оперативное совещание в правительстве, дав по ЧП несколько поручений.- Вице-губернатора Дмитрия Филиппова прошу взять ситуацию под контроль. Семьям моряков надо оказать помощь, - сообщил Андрей Чибис.На месте происшествия сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Рыбаков ищет экипаж плавбазы «Войково». Также к архипелагу дополнительно направили три судна.- Судно «Онега» находилось у берегов Новой Земли на рыболовном промысле, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа мурманском траулере «ОМА» в Норвегии от коронавируса умер моряк. У 18 членов экипажа из 32 выявили коронавирус (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru