28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двоих удалось достать из воды, остальных еще ищут. Предварительный список моряков уже известен.На месте в темноте из-за полярной ночи ведутся поисково-спасательные работы, привлечены силы Северного флота. Еще один фактор, который мешает спасателям: в месте крушения высота волн достигает 4 метров в высоту.По некоторым данным, на месте поисковой операции обнаружены несколько спасательных кругов с затонувшего судна \\"Онега\\". Но самих моряков пока найти не удалось. Ранее стало известно, что выжившие пытались спасти матроса и держали его за руки, но его тело унесли волны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru