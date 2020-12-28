Утром 28 декабря в акватории Баренцева моря перевернулось и затонуло судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа. На данный момент из воды достали только двоих моряков, на которых были гидрокостюмы. Поиски остальных ведутся.- По предварительным данным, причиной переворачивания и затопления судна стало его обледенение, - сообщили в МЧС России.Следователи на транспорте возбудили уголовное дело. Как уточнили в ведомстве, сигнал о бедствии был подан автоматически: на затонувшем судне сработал спасательный буй, информация незамедлительно поступила в спасательную службу.У берегов Новой Земли судно было на рыбном промысле. Сейчас в акватории Баренцева моря есть опасность обледенения судов - в Мурманской области стоят морозы до -40, сложная погода также в районе поисков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru