Утром 28 декабря в акватории Баренцева моря у берегов архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, пока спасли только двоих. Остальных моряков ищут.- Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу. В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего, - сообщили в СКР на транспорте.Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru