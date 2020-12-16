В Мурманске жилой дом на проспекте Ленина, 29 признали объектом культурного наследия

Здание было построено еще в 50-е годы прошлого века по разработке Мурманского областного краеведческого музея. Фото: murmansk.spravka-region.ru

Мурманская область богата достопримечательностями, которые признаны объектами культурного наследия. Так, в 2020 году такими местами стали батарея береговой обороны под Териберкой и петроглифы Канозера.

Но свою значимость сохраняют и жилые дома. Теперь в их число входит здание на проспекте Ленина, 29, которое было построено еще в 50-е годы прошлого века по разработке Мурманского областного краеведческого музея.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия, расположенного на территории Мурманской области, утвердить прилагаемый предмет охраны и внести сведения о нем в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - сообщается в официальном распоряжении исполняющей обязанности министра Ольги Обуховой.

В документе также отмечается, что объект может быть дополнен в процессе проведения научно-исследовательских и научно-реставрационных работ.

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