Канозерские петроглифы стали объектом культурного наследия федерального значения

Петроглифы Канозера получили особенный статус. Фото: vk.com/petroglif_kanozero

Петроглифы Канозера открыли не так давно - в 1997 году. Это исторический и археологический памятник, который был создан в 4-2 тысячелетии до н.э.

На месте был создан музей-заповедник, но уникальные рисунки нуждались в особенной охране. И она будет.

3 сентября на сайте Министерства культуры был опубликован приказ, что петроглифы Канозера стали объектом культурного наследия федерального значения.

- Регистрация в реестре объектов культурного наследия федерального значения стала возможной благодаря длительной трудоемкой работе, проделанной специалистами министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея. Напомним, региональное министерство культуры начало работу по включению Петроглифов Канозера в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

омплекс наскальных рисунков, расположенный на трех Мунских островах: Горелый, Еловый, Каменный и «материковой» скале Одинокая в средней части озера Канозера в Терском районе.

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