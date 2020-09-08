Канозерские петроглифы стали объектом культурного наследия федерального значения

Петроглифы Канозера получили особенный статус. Фото: vk.com/petroglif_kanozero
Петроглифы Канозера открыли не так давно - в 1997 году. Это исторический и археологический памятник, который был создан в 4-2 тысячелетии до н.э.
На месте был создан музей-заповедник, но уникальные рисунки нуждались в особенной охране. И она будет.
3 сентября на сайте Министерства культуры был опубликован приказ, что петроглифы Канозера стали объектом культурного наследия федерального значения.
- Регистрация в реестре объектов культурного наследия федерального значения стала возможной благодаря длительной трудоемкой работе, проделанной специалистами министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея. Напомним, региональное министерство культуры начало работу по включению Петроглифов Канозера в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.
омплекс наскальных рисунков, расположенный на трех Мунских островах: Горелый, Еловый, Каменный и «материковой» скале Одинокая в средней части озера Канозера в Терском районе.
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