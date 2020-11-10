Батарея береговой обороны под Териберкой стала объектом культурного наследия

Батарея будет под охраной государства. Фото: vk.com/murman.voopik

Батарея береговой обороны 199-го отдельного артиллерийского дивизиона, что находится неподалеку от Териберки, наконец получила почетный статус. Она стала объектом культурного наследия Мурманской области. Так что теперь за достопримечательностью, которая в свое время защищала рыболовецкие суда от вражеских бомбежек, будут следить тщательнее и оберегать от вандалов.

- Огромные усилия для постановки батареи под охрану государства приложил член Мурманского областного отделения ВООПИиК Владимир Кичигин. Он страстно увлечен историей Териберки, тщательно собирает архивные документы, поддерживает батарею своими силами и силами обществеников, - сообщили хорошее известие в мурманском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Распоряжение о признании батареи как объекта культурного наследия было подписано и.о. министра культуры Мурманской области Натальей Ивановой, которая недавно скончалась от коронавируса.

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