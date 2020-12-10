В Мурманске восстановили электроснабжение

Свет вернулся в дома мурманчан.

Вечером 10 декабря центр Мурманска ненадолго остался без света. Дома на проспекте Ленина, улице Шмидта, улице Тарана, улице Книповича, улице Полярные Зори и многих других погрузились во тьму. Тем временем на дорогах начались затруднения с движением транспорта, так как светофоры и фонари тоже погасли. При этом в части домов, например, в здании правительства или гостинице "Park Inn", электричество было.

К счастью, проблему смогли быстро устранить - свет уже вернулся в город.

- В связи с отключением электроэнергии, на котельной на улице Фестивальной осуществлен перезапуск оборудования. Сейчас источник подает тепло в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Мурманэнергосбыта.

Как уточнил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов, на данный момент электроснабжение восстановлено. На месте работала аварийно-восстановительная бригада.

По словам сотрудников администрации Мурманска, отключение произошло по высоковольтной линии МРСК "Колэнерго". Причины устанавливаются.

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