Накрыла темнота: центр Мурманска остался без электроэнергии

Заполярная столица осталась в темноте. Фото: группа "Мурманск"

В полярную ночь свет жителям Мурманска нужен как никогда, однако вечером 10 декабря центр города остался в кромешной тьме. На дорогах не работают светофоры и фонари, из-за чего образовался транспортный коллапс, а северяне тем временем сидят дома без света.

Так, обесточенными оказался весь проспект Ленина, улицы Полярные Зори, Шмидта, Тарана, Книповича и многие другие. При этом свет отключило выборочно. Так, например, окошки здания правительства Мурманской области горят, а вот новогодние инсталляции и деловой центр "Арктика" стоят в темноте.

В соцсетях прошла информация, что сразу перед наступлением блэкаута со стороны ТЭЦ слышали хлопок. Однако авария возникла явно в другом месте.

- На наших объектах ЧП не было, - сообщили "КП" в пресс-службе "Мурманской ТЭЦ.

Где произошла авария и что точно случилось станет известно чуть позже, а пока что северянам остается сидеть со свечкой или фонариком без благ цивилизации.

По данным на 10 декабря 19.20 электроснабжение восстановлено. На месте работала аварийная бригада. Стало известно, что отключение произошло по высоковольтной линии МРСК "Колэнерго". Причиной аварии стали воздушные шары, которые вызвали короткое замыкание.

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