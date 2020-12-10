Воздушные шарики стали причиной аварии с электроснабжением в Мурманске

Фото: vk.com/rossetisevzap

Жители Октябрьского округа Мурманска смогли облегченно вздохнуть и потушить свечи - в город вернулось электричество. Напомним: вечером 10 декабря центральные улицы и проспекты заполярной столицы остались без света.

Как стало известно, авария произошла на высоковольтной линии МРСК "Колэнерго". На месте работала аварийно-восстановительная бригада. На данный момент электроснабжение восстановлено. Сейчас стала известна причина ЧП.

- Причиной кратковременного технологического нарушения стала связка воздушных шаров. Она попала на распределительное устройство подстанции 110 кВ и вызвала короткое замыкание. Проблема уже устранена, - сообщили сотрудники компании «Россети Северо-Запад».

Специалисты напоминают о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередач. Нельзя подходить к провисшим, оборванным и лежащим на земле электрическим проводам ближе чем на восемь метров, залезать на опоры линий электропередач, набрасывать на провода проволоку и другие предметы.

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