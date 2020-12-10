Губернатор Мурманской области прокомментировал чудо-кита на набережной в Коле

Кит совсем не совпал с ожиданиями местных жителей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Над новой набережной в Коле, благоустройство которой сейчас продолжается, давно насмехаются местные жители. А все дело в том, что в зоне отдыха появились спорные объекты. Например, там поставили лежаки для загорания, что на Севере кажется чем-то из ряда вон выходящим. В администрации Кольского района отметили, что они предназначены для спокойного созерцания Кольского залива, однако от того, что они напоминают пляжные шезлонги, уже никуда не деться.

Кроме того, шуток было не избежать и по поводу установленной скульптуры чудо-кита, которая символизирует герб Колы. Реальность тут совсем не совпала с ожиданиями северян. Вместо громадной колючей рыбины из глубин океана на постаменте оказалось небольшое существо с милой улыбкой на мордашке. Многие посчитали фигуру довольно нелепой. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после прогулки по набережной высказал свою точку зрения по этому поводу.

- В архитектуре всегда есть полярные мнения. Я получал мониторинг того, как местные жители оценивают скульптуру. Есть такие, кому она не понравилась, но есть и те, кому чудо-кит пришелся по душе. Уже неплохо то, что это обсуждается. Если бы скульптура была банальной, такого резонанса бы не было. Сколько людей, столько и мнений. Не вижу в скульптуре ничего плохого, - подчеркнул глава региона.

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