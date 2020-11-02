На новой набережной в Коле установили лежаки для загорания

Получить бронзовый загар в Заполярье - задача не из простых. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

Благоустройство набережной в Коле идет полным ходом. Правда, завершить работы должны были еще в сентябре, но процесс немного затянулся. Основной ремонт уже сделан - установлены скамейки, игровой городок для детей, памятник чудо-киту, камеры видеонаблюдения, информационный стенд, а также привезена мелкая галька и высажены деревья. Всего на реконструкцию было выделено 58 миллионов рублей.

Все бы ничего, да только на новом месте появились и спорные объекты - лежаки для загорания. Местным жителям предлагается не скрываться от теплых лучей, которые уже практически не выглядывают. Осталось лишь захватить солнцезащитный крем...

- В Коле на набережной установили комфортабельные лежаки. До наступления полярной ночи можно подзагореть немного, пока солнце есть, - прокомментировали в паблике "Уютное Заполярье".

Местные жители с иронией отмечают, что подобные места для отдыха отчасти напоминают раскритикованную скамейку-ледокол, что расположена у здания правительства Мурманской области.

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