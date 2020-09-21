Набережные в Коле и Мончегорске будут готовы к середине октября

Работы на набережной в Мончегорске кипят. Фото: администрация Мончегорска

Совсем немного времени не хватило подрядчикам, чтобы сдать ко дню рождения Колы и Мончегорска набережные, проекты которых стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году. Однако это не должно испортить местным жителям впечатление от прогулок по прекрасным общественным пространствам, которые будут готовы совсем скоро.

- По набережной в Коле мы идем в рамках запланированных сроков. До конца сентября работы будут закончены, - отметила вице-губернатор Мурманской области Оксана Астахова. – По набережной Мончегорска – до 15 октября. Там завершены все мокрые процессы, идет укладка рулонных газонов, плитки. Сложные работы по воспроизведению пирсов и дорожных полотен, выравнивание территории уже завершены. Устанавливаем малые архитектурные формы и опоры освещения.

Финалисты этого же конкурса Оленегорск и Кандалакша реализуют свои процессы на деньги областного бюджета и тоже готовы представить их во всей красе жителям. Рабочие в сквере «Молодежном» опаздывают на две недели, которые сулят им штрафными санкциями, но до первых холодов должны успеть. На набережной в Кандалакше подрядчик взял хороший темп работы и приступил к установке малых архитектурных форм. Все сложные вопросы, которые были сопряжены с проектными решениями, удалось решить.

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