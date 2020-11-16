Архитектор из Санкт-Петербурга выиграл конкурс по благоустройству Долины Уюта в Мурманске

Первый международный архитектурный конкурс «Долина Уюта» организовало правительство Мурманской области совместно с региональным центром городского развития. Фото: gov-murman.ru

Валерий Васильев - архитектор из Санкт-Петербурга - выиграл конкурс по благоустройству мурманской Долины Уюта.

Первый международный архитектурный конкурс «Долина Уюта» организовало правительство Мурманской области совместно с региональным центром городского развития. Участникам предложили разработать концепцию развития парковой зоны, которая расположена по границам улиц Ломоносова и Морской, Лыжного проезда и Кольского проспекта в Мурманске.

Старт конкурсу дали в мае. В адрес организаторов поступили 119 конкурсных предложений от участников из России, Австрии, Италии, США, Бразилии, Японии, Китая, Турции, Литвы, Сингапура, Испании, Швейцарии, Мексики, Малайзии, Финляндии, Дании, Канады, Германии и других стран. Рассмотрев все заявки и работы, жюри назвало имена победителей.

В номинации «Профессионалы» лучшим стал Валерий Васильев из Санкт-Петербурга. На втором месте команда компании TOBE Architects в составе Елены Богомаз, Андрея Кораблева, Ильи Тимофеева, Алии Ахметшиной и Виктории Гребень. Третье – у участников из Канады Hoi-Lun Lee, Yiwen Ruan, Bo Lu (JYB). В категории «Студенты» первое место жюри присудило молодым архитекторам из университета Лос-Андеса: Ruben Ganan, Santiago Rubiano, Adelaida Carrisoza, David Bautista, Laura Velazco. Второе место у команды Уфимского государственного нефтяного технического университета: Ариадна Авсахова и Арина Боровикова. А третье место присудили Agustín José Sienra Chaves из Рио-де-Жанейро.

Отметим, что общий призовой фонд конкурса по благоустройству Долины Уюта составил 5,8 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарья Марочкина из Мурманска победила в международном конкурсе «Млечный путь». Девушка стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru