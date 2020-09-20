В Коле на набережной устанавливают скульптуру чудо-кита

Кита уже водрузили на постамент. Фото: администрация Кольского района.

На новой набережной в Коле, которую сейчас активно благоустраивают, установили скульптуру кита. На постаменте высотой в три метра теперь красуется чудо-рыба размером 1,3 метра. Изваял сие творение скульптор Вячеслав Самохин.

- Сама статуя сделана из розового гранита, на днях начнется монтаж плавников, - отметили в администрации Кольского района.

Изображение диковинного кита с человеческими чертами лица для памятника выбрано неслучайно, ведь именно он изображен на историческом гербе Колы.

Напомним: проект поморской набережной в Коле одержал победу на всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году. Благодаря этому на берегу Туломы на 15 тысячах квадратных метров раскинется прогулочная зона со скамейками и видовыми зонами отдыха, скейт-площадкой и тарзанками.

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