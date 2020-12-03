Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 28 тысяч человек

Коронавирус набирает обороты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На этот раз Мурманской области понадобилось еще меньше времени, чем обычно, чтобы набрать новую тысячу зараженных ковидом. Напомним: 27 тысяч инфицированных было зафиксировано 30 ноября. Спустя три дня число общее число заболевших достигло 28 282 человек (+286 за сутки).

Оно и не удивительно, ведь в регионе то и дело бьется рекорд по суточному приросту новых пациентов с ковидом. Максимум был достигнут 2 декабря, когда диагноз "COVID-19" поставили 290 северянам.

Лидером по количеству северян с ковидом является Мурманск, где уже 14186 зараженных (+101 за сутки). На втором месте Североморск (+32, всего 2947). Тройку замыкает Белокаменка (+2, всего 2356). Выздоровели 24706 пациентов, из них за день поправился 421. Число летальных исходов - 492 (+7 за сутки).

Напомним: на вокзалах и в аэропортах региона стало обязательным носить маски. Раньше некоторые пассажиры этим правилом пренебрегали.

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