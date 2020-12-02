Рекорд по количеству зараженных коронавирусом в Мурманске: официальные данные на 2 декабря 2020 года.

2 декабря побило рекорд первого дня зимы по числу новых зараженных: вчера их было 287. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кривая статистики по коронавирусу в Мурманской области все растет. Все больше больных и умерших. Кажется, вторая волна пока еще бушует.

Так, по данным официальной статистики, за последние сутки выявили 290 новых зараженных. Это максимальное значение с марта этого года, когда в Мурманской области выявили нулевого пациента - шахматиста из Ирландии.

2 декабря побило рекорд первого дня зимы по числу новых зараженных: вчера их было 287. До этого максимум отметили 24 ноября - 285 инфицированных, а еще ранее - 4 мая (280 человек).

Мурманская область уверенно приближается к отметке в 28 тысяч зараженных коронавирусом. До нее остались всего четыре человека. При этом 24285 человек уже выздоровели, а 485 человек, к сожалению, не смогли победить новую коронавирусную инфекцию. В министерстве здравоохранения Мурманской области ситуацию называют тяжелой, но контролируемой.

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