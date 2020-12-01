Рекорд по количеству зараженных коронавирусом в Мурманске: официальные данные на 1 декабря 2020 года

За сутки было выявлено 287 новых случаев. Фото: Андрей АБРАМОВ

Прошло чуть больше недели, как Мурманская область побила недавний антирекорд по числу зараженных коронавирусом за одни сутки. Согласной последней информации от оперативного штаба, за минувший день в регионе подхватили опасную инфекцию еще 287 человек. Напомним: до этого наиболее высокий показатель наблюдался 24 ноября, когда выявили 285 инфицированных. Остается только надеяться, что до третьей сотни мы не доберемся.

Всего с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 27706 северян. Лидером остается Мурманск (+107, всего 13983), на втором месте Североморск (+44, всего 2873), тройку замыкает Белокаменка (2354).

Ковид победили 23914 человек, из них 305 пациентов поправились за сутки. Количество летальных исходов - 482 (+6 за сутки)

Напомним: Мурманская область на шестом месте по количеству поисковых запросов о тестах на коронавирус. У жителей заполярного региона сохраняется повышенный интерес к новостям о ковиде.

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