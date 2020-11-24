Рекорд числа зараженных коронавирусом в Мурманске: официальные данные на 24 ноября 2020 года

Заполярье ставит новые антирекорды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре Мурманская область как нельзя чаще ставила разного рода антирекорды по ковиду. Так, на днях регион преодолел планку в 25 тысяч зараженных, а Мурманск перешагнул за отметку в 13 тысяч заболевших. В этом месяце был установлен и рекорд по смертности - 7 и 14 ноября от коронавируса погибли по 9 человек, что пока что является максимумом летальных исходов за один день.

24 ноября список печальных достижений пополнился. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе было выявлено 285 новых случаев заражения COVID-19. Это абсолютный предел с начала пандемии. Напомним: последний рекорд был зафиксирован 4 мая, когда за 24 часа добавилось 280 инфицированных. И вот, спустя чуть больше полугода, этот максимум, к сожалению, был побит.

Всего в Мурманской области опасную инфекцию подхватили 25745 человек. Из них 21742 - выздоровели (+219 за сутки). Погибли от ковида 445 пациентов (+8 за сутки).

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