На Северный флот поступила первая партия вакцины от коронавируса

Вакцина в специальных охлаждающих контейнерах доставили на аэродром Североморск-1 летчики отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолете Ту-134. Фото: Пресс-служба Северного флота.

На Северном флоте начинается вакцинация от коронавируса: для военнослужащих поступила первая партия препарата "Спутник V". Его в специальных охлаждающих контейнерах доставили на аэродром Североморск-1 летчики отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолете Ту-134.

- Первые прививки будут сделаны экипажам боевых надводных кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения, которые в ближайшее время отправятся в дальние походы. В дальнейшем вакцинирование будет проведено в плановом порядке. На базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России уже сформированы врачебно-сестринские бригады для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: самая первая партия "Спутника V" была доставлена в Мурманскую областную больницу для врачей, работающих в красной зоне. Также прививку сделал губернатор Андрей Чибис.

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