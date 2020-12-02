Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на вокзале и в аэропорту стало обязательным носить маски

Любителям путешествий стоит захватить с собой средства индивидуальной защиты. Фото: Олег ФИЛОНОК

С приходом зимы коронавирус отступать не собирается от слова совсем. Напомним: 2 декабря в Мурманской области был побит рекорд по суточному приросту зараженных - за один день было выявлено 290 новых случаев заболевания ковидом. А в Мурманске количество инфицированных достигло 14 тысяч.

Так как ситуация оставляет желать лучшего, власти ввели дополнительные ограничения и правила поведения, связанные со снижением рисков распространения COVID-19. Так, теперь средства индивидуальной защиты нужно обязательно носить не только в общественном транспорте, торговых центрах и других местах с большим скоплением людей, но и на вокзалах.

- На территории железнодорожных вокзалов и в аэропортах обязательно использовать маски. Ранее этот пункт не был уточнен, и некоторые пассажиры пренебрегали правилами, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

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