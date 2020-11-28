В Апатитах установили фигуры персонажей русских народных сказок

Апатиты украшают к Новому году. Фото: vk.com/narodnoetvx

В городах Мурманской области продолжается подготовка к Новому году. На улицах в дополнение к традиционной ели устанавливают различные фигуры животных и другие инсталляции. Так, в Мурманске на площади Пять Углов появились семиметровые олени, а в Кировске пополнилась семья светодиодных мамонтов.

В Апатитах же яркие светящиеся фигуры, а также арки и гирлянды дополнили персонажами русских народных сказок. Теперь в парке «Сказка» на улице Пушкина атмосфера стала еще более праздничной.

Однако жители города обеспокоены сохранностью нового украшения. К сожалению, часто такие объекты страдают от рук местных вандалов, как, например, это произошло со светодиодными оленями и снегирем в Кировске. Апатитчане призывают своих земляков бережно относиться к новым фигурам, чтобы они простояли на своих местах всю зиму и долго радовали глаз.

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