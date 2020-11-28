В Апатитах установили фигуры персонажей русских народных сказок

Апатиты украшают к Новому году. Фото: vk.com/narodnoetvx
В городах Мурманской области продолжается подготовка к Новому году. На улицах в дополнение к традиционной ели устанавливают различные фигуры животных и другие инсталляции. Так, в Мурманске на площади Пять Углов появились семиметровые олени, а в Кировске пополнилась семья светодиодных мамонтов.
В Апатитах же яркие светящиеся фигуры, а также арки и гирлянды дополнили персонажами русских народных сказок. Теперь в парке «Сказка» на улице Пушкина атмосфера стала еще более праздничной.
Однако жители города обеспокоены сохранностью нового украшения. К сожалению, часто такие объекты страдают от рук местных вандалов, как, например, это произошло со светодиодными оленями и снегирем в Кировске. Апатитчане призывают своих земляков бережно относиться к новым фигурам, чтобы они простояли на своих местах всю зиму и долго радовали глаз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Между Мурманском и Кировском будет ходить электропоезд «Лыжная стрела». Состав будет курсировать на новогодних праздниках (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru