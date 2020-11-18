«А вот и папа»: На центральной площади Кировска установят светодиодную конструкцию мамонта

Местные жители уже могут видеть деревья, украшенные светящимися звездами. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Кировске активным ходом идет подготовка к Новому году. На центральной площади уже зажгли 76 фонарей, а скоро на ней установят семью из светодиодных фигур мамонтов. Сотрудники центра материально-технического обеспечения и горэлектросети начали работу над новой конструкцией.

- Год назад в новогодние праздники территорию у «Апатит Арены» украшали самодельные светодиодные конструкции мамонтёнка и его мамы. В этом году семья станет полной. Мастера приступили к изготовлению отца семейства мамонтов, - сообщается в группе администрации города «Твой Кировск».

Местные жители уже могут видеть деревья, украшенные светящимися звездами. Около «Апатит Арены» установлены светодиодные одуванчики и трон, а вход в библиотеку имени Горького украшен оленьей упряжкой. Семья мамонтов явно добавит еще больше праздничного настроения Кировску.

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