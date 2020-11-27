Между Мурманском и Кировском будет ходить электропоезд «Лыжная стрела»

Этой зимой добраться до Хибин будет проще. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что областной центр и город горняков свяжет новый вид транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторая волна коронавируса снова повесила замки на границы между государствами. Чем больше зараженных, тем жестче ограничения. Так как бы не надеялись россияне, что смогут провести новогодние праздники где-нибудь на заграничных курортах, все-таки отдыхать почти всем придется дома. Но ведь и у нас хорошо!

Пока новогодняя судьба заполярных городов, которые традиционно зимой становятся магнитом для туристов, не очень ясна. Но все-таки они готовятся к гостям. На праздники тысячи людей едут в Кировск и Апатиты в погоне за северным сиянием, возможностью увидеть интересные достопримечательности, а также в буквальном смысле слова навострив лыжи.

Этой зимой добраться до Хибин будет проще. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что областной центр и город горняков свяжет новый вид транспорта.

- Это будет комфортный электропоезд «Лыжная стрела» с комфортными вагонами. Из Мурманска он будет уходить вечером в пятницу, а из Кировска отправляться вечером воскресенья. В пути он будет четыре часа, - рассказал Андрей Чибис.

Как уточнили в министерстве информационной политики Мурманской области, электропоезд будет курсировать в новогодние праздники. В вагонах будут специальные места для багажа и спортинвентаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журнал "Tatler" зовет россиян отмечать Новый год в Териберку и Хибины. Модное издание выделило Кольский полуостров как одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru