В Кировске от рук вандалов пострадали новые светодиодные олени и снегирь

Свидетелей вандализма просят обратиться в полицию. Фото: администрация Кировска

Праздничные фигуры лесных зверюшек, которые совсем недавно установили в Кировске к Новому году, уже успели облюбовать вандалы. Как рассказали в администрации города, иллюминация простояла на улице не долго - пришлось забрать на ремонт.

- Трех светодиодных оленей, которые украшали центральную лестницу, и одного из снегирей у музейно-выставочного центра пришлось отправить на ремонт почти сразу после установки. Неизвестные вандалы оборвали провода на световых фигурах, - сообщили в мэрии Кировска.

Власти убедительно просят местных жителей и приезжих бережно относиться к городским украшениям. А если вы стали свидетелями вандализма, то нужно обязательно сообщить о происшествии в полицию.

Напомним: подростков, разбивших остановку на улице Лобова в Мурманске, задержали полицейские. До этого хулиганы в поле зрения правоохранителей не попадали.

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