Выступление "Сборной Снежногорска" на "Голосящем КиВиНе-2020" покажет Первый канал

Сборная Снежногорска увезла из Светлогорска одну из главных наград. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Жители Мурманской области смогут увидеть в эфире Первого канала команду КВН из Мурманской области - участника Высшей Лиги Сборную Снежногорска «Мурманск - столица Арктики». 4 ноября в 17.55 телеканал покажет гала-концерта музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН 2020», проходивший летом в Светлогорске.

Напомним: 29 августа сборная Снежногорска «Мурманск - столица Арктики» стала лауреатом фестиваля и получила одну из «птичек» - «Большой КиВиН в темном». В конкурсе приняли участие 19 команд из разных уголков России. Годом ранее заполярные кавээнщики увезли из Светлогорска главную награду – «Большой КиВиН в золотом».

Сейчас снежногорцы готовятся к финалу Высшей лиги, куда вышла по итогам полуфинала - северяне заняли второе место.

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