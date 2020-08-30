Сборная Снежногорска стала лауреатом фестиваля "Голосящий КиВиН-2020"

В копилке наших земляков - еще одна победа! Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

29 августа в Светлогорске прошел музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2020" - 19 сборных из разных уголков России покоряли жюри своими номерами. Среди приглашенных команд была и Сборная Снежногорска, в копилке которой теперь новая победа!

- Сборная Снежногорска «Мурманск - столица Арктики» по итогам выступления получила большую "птичку" - "Большой КиВиН в темном". Поздравляем ребят с наградой! - отметили в правительстве Мурманской области.

К слову, в конце сентября наши веселые и находчивые будут покорять новые вершины - ребята отправятся на полуфинал Высшей лиги КВН.

Напомним: в прошлом году заполярные КВН-щики увезли из Светлогорска главную награду - "Большой КиВиН в золотом". В этот раз она досталась команде "Наполеон Динамит" из Тюменской области. А "Большой КиВиН в светлом" завоевала сборная "Татнефти" из Альметьевска.

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